Вашингтон, 25 января, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Связь с марсоходом Opportunity до сих пор не восстановлена. Об этом 25 января сообщается на сайте NASA.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

Как отметил менеджер миссии Opportunity Джон Каллас из лаборатории реактивного движения NASA, инженеры делают все, чтобы установить связь с марсоходом. Но с течением времени эта вероятность продолжает уменьшаться.

25 января исполнилось 15 лет со дня посадки Opportunity на плато Меридиана на Марсе. Основной задачей аппарата являлось изучение осадочных пород на красной планете.

В последний раз Opportunity выходил на связь в июне 2018 года. Как сообщало ИА REGNUM, тогда марсоход прервал работу из-за песчаной бури, которая стала самой сильной в истории наблюдений. Марсоход находился неподалёку от эпицентра бури.

Читайте также: Марсоход Opportunity прервал работу из-за сильнейшей песчаной бури