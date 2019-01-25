Махачкала, 25 января, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Рост тарифа на вывоз мусора в Республике Дагестан с 1 января 2019 года составил 3,9%. Цены в городах и районах региона различаются. В столице субъекта, городе Махачкале, плата для жителей многоквартирных домов составит 64 рубля с человека в месяц, владельцы частных домов и дач будут платить по 74 рубля, сообщили ИА REGNUM 25 января в республиканской службе по тарифам.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Отмечается, что вывоз мусора становится коммунальной услугой, поэтому скидку на этот платеж смогут получить граждане, пользующиеся льготами, в том числе пенсионеры и многодетные семьи. В тарифы включены расходы на сбор, транспортировку и захоронение твёрдых коммунальных отходов.

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Напомним, с 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему обращения с отходами. В субъектах выбраны региональные операторы, отвечающие за реализацию новой системы. Дагестан был разделён на шесть территориальных зон, для каждой из которых по итогам тендеров был выбран оператор. Центральную зону, куда входит и город Махачкала, будет обслуживать компания «Лидер».

Изменения повлекли за собой рост стоимости тарифов по вывозу мусора. Однако в Дагестане они продолжают оставаться одними из самых низких в России. К сравнению, в городе Волгограде жители многоквартирных домов будут платить около 115 рублей в месяц, жители Красноярска — от 80 до 87 рублей в месяц.

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