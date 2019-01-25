Новосибирск, 25 января, 2019, 14:59 — ИА Регнум. До конца января Новосибирская область останется во власти холодов. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уже завтра, 26 января, в регион придёт холодный арктический воздух, возможны порывы ветра до 22 метров в секунду. Такая же погода сохранится и 27 января.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Академгородок

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Сильное похолодание ожидается в последних числах месяца: ночные температуры местами будут понижаться до минус 33−38 градусов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, это может привести к росту количества пожаров, возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП.

В чрезвычайном ведомстве призвали всех жителей и гостей Новосибирской области воздержаться от продолжительного пребывания на улице, быть предельно осторожными с отопительными приборами. Водителям быть осторожными и внимательными на дорогах, по возможности отказаться от дальних поездок.

Добавим, что на территории западной Сибири до конца января прогнозируется неустойчивая погода. Морозы будут сменяться потеплением, ожидаются метели, местами сильный ветер, морозный туман.