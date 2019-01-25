Москва, 25 января, 2019, 13:56 — ИА Регнум. Республика Армения — сегодня член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и усилия руководства страны служат тому, чтобы делать этот Союз более эффективным. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 января в Москве, отвечая на вопрос коррепондента ИА REGNUM о том, верным ли было решение прежней власти Армении вступить в ЕАЭС.

Parliament.am Никол Пашинян

Премьер-министр напомнил, что, будучи еще депутатом парламента, он проголосовал против вступления Армении в ЕАЭС, но после этого неоднократно говорил, что

«если мы считали когда что-то неправильным решением, это не значит, что для исправления этой ошибки нужно делать прямо противоположное».

«Я уже приводил этот пример: президент США Барак Обама считал, что президент Буш поступил неправильно, введя войска в Ирак, и решил сделать прямо противоположное — вывести войска. И что мы в итоге получили? Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сегодня Армения — член ЕАЭС, и не думаю, что резкие повороты в международных делах правильны», — сказал он, добавив, что то же самое касается и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). «Мы делаем всё возможное, чтобы членство Армении в Евразийском союзе было более эффективным, полезным и перспективным», — отметил армянский премьер.

В 2019 году председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении. В связи с этим премьер-министр Никол Пашинян 25 января выступил в Евразийской экономической комиссии перед министрами ЕЭК.