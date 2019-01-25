Абакан, 25 января, 2019, 21:01 — ИА Регнум. Введение механизма «горизонтальных субсидий» даст дополнительные возможности пополнения бюджета для регионов, считает хакасский экономист Евгений Мамаев. Однако практическое использование такого механизма вызывает у экономиста сомнения.

«Я вижу в этом только положительные стороны. Многим регионам приходится брать дорогие коммерческие кредиты или выпускать облигации, поскольку дешёвые бюджетные кредиты не всегда доступны. В этом случае межрегиональные субсидии могли быть весьма востребованы. Однако сомнения вызывает практическое использование такого механизма. Что может заставить руководство региона принять решение профинансировать соседа, если в своём доме хватает проблем? На ум не приходит ни одного примера региона, где не было бы внушительного списка проблем, требующих решения — и в первую очередь финансирования», — сказал Евгений Мамаев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Читайте также: Регионы смогут субсидировать соседей

Как уже сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 23 января 2019 года приняла в первом чтении законопроект, который направлен на уточнение норм законодательства в связи с возможным введением в РФ системы так называемых «горизонтальных субсидий» между регионами. Речь идёт о введении системы предоставления субсидий из бюджета одного региона России в бюджет другого, а также об аналогичных финансовых взаимоотношениях между муниципалитетами. Депутаты Госдумы совместно с представителями регионов и правительством планируют доработать инициативу.

Читайте также: «Сосём лапу, но дотируем всю страну?»: мнение депутата из Югры