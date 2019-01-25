Москва, 25 января, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Рубль сегодня, 25 января, утром продолжил укрепление: в паре с долларом. Отметка 66 оказалась магической — существенно ниже неё рубль пока идти не готов, однако ряд факторов говорит о том, что на следующей неделе, на фоне заседания ФРС США, на котором, как ожидается, его глава Джером Пауэлл намекнёт на изменение вектора монетарной политики, рубль ускорит темпы укрепления, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Этому будет способствовать, скорее всего, рост цен на нефть, связанный с дестабилизацией политической ситуации в Венесуэле. Уровень социальных протестов и общей напряженности в этой стране так велик, что трудно ожидать скорого разрешения этой проблемы», — пояснил эксперт.

Как следствие, рынок постепенно начнёт принимать в расчёт сценарий исключения части нефтеэкспорта Венесуэлы из мирового энергетического баланса, и нефть практически неизбежно ускорит рост. На этом фоне, согласно классической взаимосвязи этих двух факторов, рубль может окрепнуть до отметки 64 — 64,20 к доллару и 72 — 72 50 к евро.

«Отдельно стоит упомянуть перспективы золота, которое в данной ситуации, учитывая практически предопределенное снижение интереса инвесторов к доллару после заседания ФРС, может скачкообразно укрепиться до $1300 за тройскую унцию или даже выше», — считает Рожанковский.

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