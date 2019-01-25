Кемеровская область, 25 января, 2019, 13:23 — ИА Регнум. В Кузбассе подводят итоги эксперимента по внедрению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба ООО «ЭкоТек» После модернизации полигон ТКО «ЭкоЛэнд» сможет принимать в два раза больше отходов

В Новокузнецке установлено 130 контейнеров для непищевых отходов, которые вывозит специальный автомобиль с маркировкой. Количество контейнеров планируется увеличится до 200 штук.

ВОсинниках и Краснобродском закрыты два старых полигона твердых коммунальных отходов. Они не соответствовали санитарным и законодательным нормам. До этого — с начала работы регионального оператора с 1 июля 2018 года — было закрыто пять свалок: в Калтане, Прокопьевске, Мысках, Междуреченске и Таштаголе. До начала реализации мусорной реформы на юге Кемеровской области действовали девять полигонов ТКО — по сути, это были узаконенные свалки без геомембран, очистки фильтрата и перспектив рекультивации. Сейчас таких полигонов в регионе осталось два. Оба расположены в Киселевске.

Тем временем на единственном за Уралом современном полигоне твёрдых коммунальных отходов (ТКО) «ЭкоЛэнд», работающем в соответствии с требованиями законодательства, введена в эксплуатацию новая технологическая линия. Она увеличит пропускную способность сортировочного комплекса. До модернизации полигон принимал до 200 тысяч тонн в год (30 тонн отходов в час), сейчас он сможет принимать до 400 тысяч тонн в год (60 тонн ТКО в час). Теперь отходы проходят предварительную обработку на роторном сепараторе, где извлекается до 50% мелкой фракции, органики, не пригодной для переработки, остальные отходы уходят на дальнейшую сортировку.

«Мы работаем в тесной связке с региональным оператором «ЭкоТек». Благодаря модернизации мы улучшим возможности полигона по приёму отходов. Кроме того, выборка вторсырья увеличивается в 1,7 раз, а значит, гораздо меньше отходов уходит на захоронение», — прокомментировал управляющий директор ООО «ЭкоЛэнд» Евгений Комаров.

В планах, выйти на рентабельную переработку вторсырья на «ЭкоЛэнде». Уже есть расчёты и приняты к реализации проекты цеха по переработке ПЭТ-бутылок, из которых будут изготавливать «полуфабрикат» ПЭТ-флексу. А уже из полуфабриката производят синтепон, текстиль и другие продукты.

Также будет открыт цех по переработке пленочных пластиков в печное топливо методом пиролиза.

Вся органика, отобранная на первом этапе на роторном сепараторе, отправится на участок по производству технического грунта методом компостирования.

Отмечается, что «если бы такие сортировочные комплексы строились в каждом регионе, проблема мусорных свалок не стояла бы так остро».

Кроме того как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе ООО «ЭкоТек, будет организовано более 60 новых рабочих мест.

Звонки и жалобы поступают в современный колл-центр. Ежедневно здесь отвечают на поступающие претензии и вопросы восемь операторов.

Напомним, что сортировка и утилизация мусора — ключевой пункт реформы в сфере обращения с ТКО. С 1 января 2019 года в России введён новый порядок начисления и оплаты услуг по вывозу и утилизации мусора — платёж из тарифа ЖКХ вынесли в отдельную строчку для того, чтобы сделать его максимально прозрачным для граждан и контролирующих органов.

Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по зоне «Юг» Кемеровской области присвоен ООО «ЭкоТек» в октябре 2017 года.