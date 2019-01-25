Нью-Дели, 25 января, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Председатель ведущей оппозиционной партии Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди обвинил правительство Индии во главе с Нарендрой Моди в разрушении судебной системы и других демократических институтов Индии. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением лидер ИНК выступил на собрании ассоциации юристов округа Аметхи, штат Уттар-Прадеш.

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Рахул Ганди подчеркнул, что до прихода «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) к власти в 2014 году Индия славилась своими развитыми демократическими институтами, системой образования и здравоохранения. По словам лидера ИНК, ранее суды Индии «не боялись говорить правду», однако после победы на выборах БДП «нанес сокрушительный удар по институтам индийского государства». Рахул Ганди заявил, что «Бхаратия джаната парти» наводнила судебную и избирательную системы «своими людьми», которые принимают «верные решения» в интересах правительства. Оппозиционный лидер подчеркнул, что конечной целью БДП является «уничтожение самой конституции».

Напомним, что «Индийский национальный конгресс» является основным оппонентом правящей «Индийской народной партии». В настоящее время данные политические силы ведут ожесточенную борьбу за электорат в преддверии всеобщих парламентских выборов, которые пройдут в Индии в апреле — мае 2019 года.