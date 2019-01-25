Пермь, 25 января, 2019, 13:16 — ИА Регнум. В день студента Пермский театр юного зрителя запускает ставший уже традиционный конкурс рецензий, сообщает 25 января корреспондент ИА REGNUM.

Аноним Инкогнитович Фасад Пермского ТЮЗа со стороны ул. Екатерининской

Не случайно он проводится именно сегодня, ведь в нем принимают участие в основном студенты. Наиболее подходящий возраст для первых попыток критически осмыслить реальность.

Участником конкурса может стать любой человек в возрасте от 16 до 25 лет. Для этого достаточно написать свой отзыв на один из спектаклей театра: «Обыкновенное чудо», «Лондон», «Продавец дождя», «Преступление и наказание», «Еврейское счастье», «Мертвые души», «Первая любовь», «Сказки про Ежика в тумане». Заявки принимаются до 14 апреля 2019 года.

Победителей конкурса ждут награды, а также предложение стать членом Пресс-клуба ТЮЗа.

Напомним, несмотря на то, что Пермский театр юного зрителя специализируется на постановках спектаклей для детей, в его репертуаре можно обнаружить очень серьезные и сложные произведения. В частности — сложная постановка произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Также культурное учреждение имеет в своем репертуаре постановки по таким выдающимся русским писателям, как Лев Толстой, Николай Гоголь, Михаил Салтыков-Щедрин.