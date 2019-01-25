Москва, 25 января, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В комитете Госдумы по информационной политике поддержали инициативу о регистрации IMEI мобильных телефонов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 января.

(сс) Maurizio Pesce Смартфоны

«Концепция законопроекта предусматривает так называемую «амнистию», то есть автоматическое занесение в базу IMEI устройств, которые уже работают на территории России, а кроме того — предусмотрен трехлетний переходный период, в течение которого механизмы контроля вводятся поэтапно и осторожно, чтобы не нарушить доступность связи для граждан», — заявил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Регистрационные действия будут выполняться импортерами сотовых телефонов, а гражданам, приобретающих устройства за рубежом самостоятельно это можно будет сделать посредством специального интернет-портала, либо по обращению в салон связи, пояснил он.

При этом, по мнению главы комитета, необходимо проработать ряд организационных вопросов, в частности, — кто будет выполнять функции оператора центральной базы данных IMEI, а также вопросов организации обмена информацией между центральной базой и операторами сотовой связи.

Левин также настаивает, что законопроект направлен в первую очередь на противодействие практике хищения устройств с их последующей перепродажей на теневом рынке. Меры также позволят поставить заслон на пути нелегального ввоза мобильных устройств с целью уклонения от уплаты таможенной пошлины, указал он.

Возмущение вызвало желание авторов законопроекта, среди которых член Совфеда Людмила Бокова, брать за регистрацию смартфонов по 100 рублей, инициативу назвали новым налогом.

Отметим, что в 90-е в России уже действовала система выдачи платных разрешений на использование сотовых телефонов, но была отменена указом Владимира Путина в 2000 году.