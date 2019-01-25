Мурманск, 25 января, 2019, 13:10 — ИА Регнум. В одном из Telegram-каналов появился фрагмент военного доклада по крушению ТУ-22МЗ в Мурманской области. Согласно опубликованным данным, на борту самолета был боекомплект.

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В документе указывается, что бомбардировщик имел под левым полукрылом ракету Х-22Н без заправки и 750 патронов ОФЗ (осколочно-фугасно-зажигательные).

Напомним, ранее Миноброны РФ сообщало, что ТУ-22МЗ совершал полет без боекомплекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января самолет ВКС России разбился при посадке после тренировочного полета. В результате ЧП погибли трое человек. Один из членов экипажа выжил.

Возможной причиной крушения названо попадание бомбардировщика в снежный заряд. Расследование ЧП продолжается.