Ярославль, 25 января, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля назначен Алексей Соков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Уборка снега в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний директор Эдуард Снежков был уволен 24 января. Мэр Владимир Волков в интервью порталу Yarnews сказал, что Снежков довел предприятие до банкротства.

По данным мэрии Ярославля, Алексей Соков начал трудовую деятельность в 2000 году в органах внутренних дел РФ. С 2010 по 2016 год занимал должность начальника управления инфраструктуры, топлива и диспетчерского контроля департамента ЖКХ Ивановской области. Стоит отметить, что в этом время этот департамент возглавлял Сергей Тальянов — нынешний директор департамента городского хозяйства Ярославля.

С октября 2018 года Алексей Соков является заместителем директора по техническим вопросам МУП «Управляющая дирекция» города Ярославля — это собственная управляющая компания мэрии.