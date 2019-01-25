Москва, 25 января, 2019, 13:01 — ИА Регнум. 25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, театр «У Никитских ворот» в Москве представит культовый спектакль «Роман о девочках», созданный по прозаическим произведениям поэта еще 30 лет назад. Это будет заключительный аккорд большого проекта театра и Государственного музея Владимира Высоцкого. В рамках празднования также состоится открытие новой мультимедийной экспозиции в музее, двух фотовыставок, презентация и показ художественного фильма «Страсти по Владимиру».