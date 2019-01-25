Ташкент, 25 января, 2019, 12:58 — ИА Регнум. В Узбекистане в 2018 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 2262 человека, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на МВД республики.

Авария

Телесные повреждения в результате ДТП получили 8458 человек (в 2017 году 9637 человек, снижение 12,2%).

«В прошлом году административные суды Узбекистана рассмотрели 57 179 дел о правонарушениях, связанных с управлением авто в состоянии опьянения и уклонением водителей от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Из них 44 367 водителей были лишены прав, а 6 264 — попали под административный арест», говорится в публикации.

Также 22 810 водителей проходили по делам о нарушении правил дорожного движения, повлекшим причинение легкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба. Из них 19 211 были оштрафованы, а 1 511 — лишены права управления транспортным средством.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, основная проблема ДТП в Узбекистане — это отсутствие культуры вождения у водителей. Дорожное движение в Узбекистане скорее напоминает «броуновское движение», на дорогах никто не считается с интересами сограждан, фактически каждый водитель пытается пролезть, прошмыгнуть, проскочить. Справедливости ради, стоит отметить, что после установления властями камер наблюдения на дорогах крупных городов, водители стали ездить осторожнее, в связи с угрозой получения штрафов, однако ситуация стала не намного лучше.

Власти Узбекистана, вместе с этим, не проводят разъяснительную работу среди населения о необходимости уважения сограждан к другу другу. Эксперты полагают, что неуважение сограждан истекает, в свою очередь, из взаимного недоверия и боязни. В этих целях, эксперты предлагают ввести практику демонстрации, посредством коротких роликов на телевидении, в интернете и с помощью наружной рекламы, ситуации, где граждане проявляют взаимное уважение и терпимость, таким образом, культивирую в них такие качества.