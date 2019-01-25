Макассар, Индонезия, 25 января, 2019, 13:20 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии увеличилось. Об этом как передает Antaranews, сообщили в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

Согласно новым данным, в результате наводнения в индонезийской провинции погибли 59 человек, 47 жителей получили ранения и 25 человек числятся пропавшими без вести.

Сообщается, что число пострадавших увеличилось до 6 566 человек.

Представитель национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что бедствие затронуло 61 район в провинции Южный Сулавеси.

В настоящее время на местах работают спасатели, оказывается материально-техническая помощь.

Как передавало ИА REGNUM, ранее индонезийское информагентство сообщало о 30 погибших в результате наводнения в провинции Южный Сулавеси, спровоцированного сильными дождями.