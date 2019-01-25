Каракас, 25 января, 2019, 12:47 — ИА Регнум. События в Венесуэле, где США в очередной раз попирают международное право, ставят Россию перед вопросом, следует ли стоять на основах этого права или же признать, что их слом уже произошёл, и к нему надо адаптироваться, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 января, комментируя события в Венесуэле.

Kremlin.ru Николас Мадуро

Как сообщалось ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии посольства и консульств страны в США. Также он призвал народ США «отвергнуть государственный переворот».

«Идеальный сценарий для Венесуэлы — внешнее невмешательство — как мы понимаем, невозможен. США сильны, они демонстрируют свою способность контролировать и экономику, и политику во всей Латинской Америке. Это, как мы видим, у них не очень получается: Мексика, Боливия, Никарагуа, Сальвадор, Куба линию Вашингтона не поддерживают. Их меньшинство, но они есть, и это значимо.

В широком международном контексте действия Вашингтона имеют двоякий эффект. Китай выступил за диалог и мирное разрешение конфликта. Осторожно ведут себя и страны ЕС. Опрометчиво поддержавший оппозицию в Венесуэле Эммануэль Макрон сразу получил в ответ сравнение с протестами «жёлтых жилетов» в самой Франции.

В сложившихся обстоятельствах у нашей страны не может быть другой альтернативы кроме последовательной поддержки Николаса Мадуро. В случае, если вооружённого вмешательства США не произойдет и возобладает линия на поиск политического решения, в наших интересах помочь ему остаться у власти. Признай мы Хуана Гуайдо в качестве руководителя Венесуэлы, надо менять позицию по Украине, признавать законность нынешнего украинского режима.

В Венесуэле американцы в очередной раз попирают международное право. Что делать нам: стоять на его основах или признать, что слом произошёл и надо к нему адаптироваться?

В этой связи обратило на себя внимание высказывание, сделанное вчера в Давосе президентом Сбербанка Германом Грефом. В ответ на вопрос корреспондента телеканала «Россия 1» о современной американской линии в мировой политике, «пересмотре ими правил игры под себя» он ответил: «Правила есть, но они, к сожалению, очень сильно устарели. Договориться о новых правилах пока не удаётся, и в связи с тем, что старые правила не всегда адекватны реальности, государства часто действуют в нарушение этих правил».

Греф — один из лидеров современной российской политической элиты. Что значат эти его слова в венесуэльском и украинском контекстах? Какие наши действия были бы адекватны американскому вмешательству в Венесуэле, признанию ими Хуана Гуайдо в качестве исполняющего обязанности президента этой страны? Можно, конечно, признать, что Вашингтон идёт на нарушение международных правил, потому что они «не всегда адекватны реальности». Но так он окончательно распояшется.

Одним словом, надо последовательно поддерживать Николаса Мадуро, но если американцам всё же удастся его свергнуть, смело отбросить все условности в наших действиях на Украине», — отметил Михаил Демурин.