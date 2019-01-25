Каир, 25 января, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Индонезийские производители кофе стремятся расширить свое присутствие в Египте, сообщает Antaranews.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кофейное дерево

Посол Индонезии в Каире Хельми Фаузи объяснил, что индонезийский кофе очень ценится в Египте. Тем не менее он надеется, что экспортеры кофе продолжат готовить маркетинговые стратегии для поддержания и увеличения объемов экспорта индонезийского кофе в Египте.

Согласно данным центрального статистического бюро Индонезии, объем экспорта индонезийского кофе в Египет в период с января по октябрь 2018 года достиг 24 тысяч тонн, увеличившись на 18,71% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

В центральном статистическом бюро Египта приводят следующие данные. Всего Египет импортировал кофейных зерен на сумму 89 894 млн долларов США в период с января по сентябрь 2018 года. Известно, что на Индонезию приходится 47% египетского рынка кофе. В 2018 году Египет импортировал индонезийский кофе на сумму 42 млн долларов США.

Напомним, в январе 2019 года производитель и экспортер кофе с Центральной Явы, компания Taman Delta Indonesia, заключила контракт на поставку 24 контейнеров кофе стоимостью 600 тыс. долларов США.