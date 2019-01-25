Москва, 25 января, 2019, 12:29 — ИА Регнум. В РФ человек, занятый в неофициальном сегменте экономики, практически лишён возможности доказать, что работодатель задолжал ему какие-то деньги. Об этом 25 января корреспонденту ИА REGNUM рассказал вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»), комментируя данные Росстата о том, что в РФ почти на 650 млн рублей снизилась суммарная задолженность по заработной плате и составила около 2,5 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги в конверте

«Оценивать любой процесс можно только сопоставлением, и любая оценка предполагает сравнение, — сказал Шеин. — Соответственно, если мы говорим про долги по заработной плате, мы должны в первую очередь сравнить долги по заработной плате с фондом оплаты труда в РФ. Официальный фонд оплаты труда в РФ составляет порядка 20 трлн рублей. Легко увидеть, что долги не превышают примерно одной десятой процента от фонда оплаты труда. Мы видим, что это достаточно небольшие объёмы».

Но, как заметил Шеин, особенность ситуации в том, что, когда говорят про долги по заработной плате, это касается легальной заработной платы.

«Если же человек работал неофициально, то ему надо, во-первых, доказать, что он работал в принципе, и во-вторых, что его заработная плата была не минимальной, — объяснил депутат. — А доказать это практически невозможно. У меня был опыт, когда я три года назад помогал астраханским морякам, которые были трудоустроены и проработали на морских перевозках, а работодатель был, как обычно, в офшоре. Я встречался с генеральным прокурором, но результата не было, потому что доказать, что у людей заработная плата не 10 тысяч, а 100 тысяч, совершенно невозможно».

В этой связи он подчеркнул, что рабочий класс в массе своей занят именно в неофициальном сегменте экономики.

«Таких людей порядка 30 млн человек, — полагает Шеин. — Это строительный бизнес, сельхозрабочие, транспортные работники, продавцы. Огромная масса рабочих профессий. Субподрядчики корпораций тоже очень часто находятся в неофициальном сегменте».

Напомним, что, по данным Росстата, на 1 января 2019 года, по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2419,9 млн рублей и по сравнению с 1 декабря 2018 года снизилась на 650,5 млн рублей (на 21,2%).