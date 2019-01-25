Калуга, 25 января, 2019, 11:42 — ИА Регнум. На территории Калужской области продолжается реализация проекта «Магазин в магазине». Об этом 25 января заявил на совместном заседании штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости министр конкурентной политики региона Николай Владимиров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Znamkaluga.ru На прилавках калужских магазинах стали больше местной продукции.

По его словам, на отдельно выделенных площадях в магазинах калужские фермеры реализуют свой товар, благодаря чему происходит их поддержка, а также продвижение и ознакомление населения с продукцией регионального производства.

Между тем, в период с 16 по 23 января в магазинах федеральных сетей наблюдалось увеличение цен на колбасные изделия: вареные и сырокопченые, а также свинину, рыбу мороженую, масло сливочное, перец сладкий, виноград и мандарины.

«По данным статистики минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдаются на яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, огурцы свежие и яблоки», — отметил калужский министр.