Анкара, 25 января, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции арестовали по меньшей мере 70 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 25 января Anadolu Ajansi.

Voice of America Турецкие полицейские

Спецоперации по поимке подозреваемых проходили по всей территории страны. Основанием для ареста стали ордеры выданные прокуратурой страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны преследуется по закону. Лидером организации является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняемый в организации государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошел военный мятеж, при подавлении которого погиб 251 человек. Гюлен отверг свою причастность к путчу, тем не менее предпочитает в стране не появляться.