Калуга, 25 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. 64 отделения Почты России в Калужской области стали полностью или частично доступны для посещения людьми с инвалидностью. При этом 21 почтовое отделение отремонтировано по программе «Доступная среда» в прошлом году. Об этом 25 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» В почтовых отделениях, доступных для посещения людьми с инвалидностью, установлены пандусы, кнопка вызова персонала.

По её словам, в 2019 году планируется к адаптации еще 37 отделений почтовой связи Калужской области. В почтовых отделениях, доступных для личного посещения людьми с инвалидностью, установлены пандусы, кнопка вызова персонала, входы оснащены средствами визуальной и тактильной коммуникации — таблички с режимом работы, графиком выемки корреспонденции, выполненных шрифтом Брайля, наклейки на двери для слабовидящих. В почтовые отделения разрешен вход с собаками-поводырями.

Кроме того, для маломобильных групп граждан во всех почтовых отделениях существует возможность оказания почтовых услуг на дому. Работники отделений почтовой связи прошли дополнительный инструктаж о порядке оказания услуг гражданам с ограниченными физическими возможностями.

«На официальном сайте Почты России размещена информация об отделениях почтовой связи (ОПС), обеспеченных условиями для обслуживания граждан с инвалидностью. Также указаны ОПС, предоставляющие людям с инвалидностью, по заявке клиента, услуги почтовой связи по месту жительства или дистанционно», — сказала Ольга Строк.

В состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов и два участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и девять передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов региона.