Ростов-на-Дону, 25 января, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону сохранит статус столицы юга России. В этом уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом он сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции, которая состоялась 24 января на стадионе «Ростов-Арена».

Kremlin.ru Василий Голубев

"У нас нет угрозы, что столица [Южного федерального округа] будет в Краснодаре. У каждого города особое место. Потенциал развития у Ростова-на-Дону запредельный. Мы будем доказывать, что мы — столица ЮФО, у Ростова-на-Дону, очевидно, есть конкурентное преимущество», — цитирует ТАСС главу региона.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что слухи о возможном лишении Ростова-на-Дону статуса южной столицы появляются в средствах массовой информации регулярно. Активно эта тема обсуждалась летом 2016 года — после объединения Крымского и Южного федеральных округов.