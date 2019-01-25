Москва, 25 января, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Гражданам России, планирующим посещение Франции, следует иметь ввиду, что 26 января на территории республики состоятся акции «желтых жилетов». Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Франция

«Франция — 26 января — общенациональные акции протеста сторонников движения «желтые жилеты», — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Отмечается, что в связи с протестами в городах Франции будут приняты повышенные меры безопасности. Также в ДСКЦ обратили внимание на вероятные столкновения участников акций с правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января стало известно, что активисты движения «желтые жилеты» намерены баллотироваться на выборах в Европарламент. Полный список кандидатов будет сформирован уже к середине февраля.

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