Лхаса, Китай, 25 января, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Китайские исследователи при помощи огромного дирижабля проведут исследование водного пара на высоте более 6,2 тыс. метров в горах Тибетского нагорья, сообщили в Китайской академии наук, передает 25 января агентство Синьхуа.

Дирижабль

Дирижабль под названием «Цзиму №1» имеет объем 2,3 тыс. кубометров и содержит в себе 1,4 тыс. кг гелия. Его поверхность покрыты композитным волокном, и он может выдерживать температуры до минус 70 градусов Цельсия.

Дирижабль поднялся на высоту 3 км вертикально, а затем поднялся на высоту более 6,2 км над уровнем моря в Линьчжи на юго-востоке Тибета. Впервые дирижабль был применен для изучения водного пара на таких высотах.

В проекте приняли участие более 40 исследователей Исследовательского института Тибетского плато и Института аэрокосмических информационных исследований при Китайской академии наук. Он поможет ученым лучше понять источник водоснабжения и маршруты передачи влаги на нагорье.

Отмечается, что в будущем дирижабль будет использован для исследования горы Джомолунгма и, как ожидается, достигнет высоты более 10 км над уровнем моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года власти Китая заявили о запуске крупномасштабного проекта исследования Тибетского нагорья спустя 40 лет после первого и на тот момент единственного исследования.

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