Пермь, 25 января, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Соглашение о создании в Перми консорциума, объединяющего участников в центр робототехники федерального уровня, подписали девять участников межрегионального совещания лидеров цифрового развития России, сообщает 25 января пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Роботы играют в футбол

Основателями консорциума выступили ПНИПУ, НАУРР, Промобот, Морион Digital, МГТУ им. Баумана, СПбГТУ «ЛЭТИ», КНИТУ КАИ, ПГМУ, ПГНИУ.

Главной целью, которую ставят перед собой участники соглашения, является консолидация усилий коммерческих и образовательных институтов в развитии отечественной робототехники. Вузы, принимающие участие в консорциуме, обеспечат проведение фундаментальных и прикладных исследований. Промобот, как опытный участник робототехнического рынка, будет способоствовать разработке актуальных решений и их монетизации на глобальном рынке.

В качестве стратегических целей проекта определены: создание устойчивой робототехнической экосистемы, новых рынков робототехнических решений, разработка образовательных программ в рамках НТИ-концепции «Университет 20.35» и развитие инновационной экосистемы для формирования новых научно-технологических лидеров.

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