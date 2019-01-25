Тамбов, 25 января, 2019, 11:04 — ИА Регнум. В Тамбове по подозрению в получении взятки задержана сотрудница администрации города. Как сообщили 24 января в пресс-службе регионального СУ СК РФ, она подозревается в получении 35 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы.

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В отношении чиновницы возбуждено уголовное по ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». Следователи считают, что за 35 тысяч рублей она обеспечила фирме благоприятные условия торговли во время публичного мероприятия.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление иных аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемой», — говорится в сообщении.

Отметим, что, по данным СМИ, речь идет о сотруднице комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг.