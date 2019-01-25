Санкт-Петербург, 25 января, 2019, 10:55 — ИА Регнум. В зимнем небе над центром Петербурга 25 января около 10:40 мск послышался рев авиационных двигателей. Вскоре находящиеся на улице могли увидеть в облаках боевые самолеты российских Вооруженных сил.

Дарья Драй ИА REGNUM БМП на генеральной репетиции парада

Экипажи истребителей МиГ-29 из состава группы высшего пилотажа «Стрижи» готовятся к участию в воздушной части военного парада в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отрабатывая прохождение над центром Северной столицы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа, накануне они прибыли на военный аэродром Левашово для подготовки к параду.

Как ожидается, в парадном строю над Дворцовой площадью 27 января пройдут 12 самолётов и вертолётов. Как отмечают организаторы парада, его воздушная часть состоится только в том случае, если это позволит петербургская погода.

Напомним, 24 января на Дворцовой площади прошла генеральная репетиция парада.

Участниками парада станут 2,5 тысячи военнослужащих ЗВО и курсанты военных вузов Министерства обороны РФ, а также сотрудники других силовых структур. По площади пройдут около 80 образцов военной и специальной техники.