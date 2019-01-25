Москва, 25 января, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной Боливарианской республики Венесуэла. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

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«Видим в бесцеремонных действиях Вашингтона новую демонстрацию тотального игнорирования норм и принципов международного права, попытку сыграть роль самозваного вершителя судеб других народов», — приводит пресс-службы МИД России слова главы внешнедипломатического ведомства.

Министр иностранных дел РФ отметил, что «налицо стремление провернуть в Венесуэле апробированные сценарии смены неугодных правительств».

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По словам Лаврова, действия США направлены «на усугубление раскола в венесуэльском обществе, рост фронтального уличного противоборства, кардинальную дестабилизацию внутриполитической ситуации и дальнейшую эскалацию конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января в Венесуэле начались массовые протестные акции противников президента страны Николаса Мадуро. На следующий день на фоне этих событий оппозиционер, спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. США, Канада, Грузия, Гватемала и ещё ряд стран поспешили признать самопровозглашённого президента новым руководителем латиноамериканской страны.