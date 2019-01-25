Сеул, 25 января, 2019, 10:48 — ИА Регнум. По мере роста безработицы, вызванной экономическим спадом в Южной Корее, все больше людей обращается за кредитом по безработице, сообщает YTN.

U.S. Air Force Корейцы

Согласно данным, предоставленным Национальной пенсионной службой, количество людей, которые подали заявки на получение кредита по безработице в конце 2018 года, составило 416 тыс. человек.

Кредит по безработице — это система, с помощью которой государство субсидирует до 75% пенсии безработным, получающим пособие. Данная система позволяет снизить сумму отчислений в пенсионный фонд безработным и поддержать до ¾ пенсионных страховых взносов в период безработицы.

Данная система появилась в Корее в августе 2016 года, после чего количество людей, желающих воспользоваться услугой заметно увеличилось. В 2016 году — 128 тыс., в 2017 — 367 тыс. человек. Кроме того, такой вид кредита можно взять несколько раз (в сумме до 12 месяцев) за всю жизнь.