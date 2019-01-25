Нью-Йорк, США, 25 января, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Организация Объединенных Наций (ООН) высоко оценивает вклад Индонезии в поддержание международного мира и безопасности. Об этом, как сообщает Antaranews, заявил Генеральный секретарь ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа во время встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в Нью-Йорке (США).

Abcnyheter.no Миротворческие силы ООН

Жан-Пьер Лакруа высоко оценил вклад Индонезии, особенно в связи с прибытием 850 индонезийских миротворцев в Демократическую Республику Конго.

Глава МИД Индонезии заявила, что страна будет продолжать наращивать свою роль в миссии ООН по поддержанию мира и готова внести свой вклад в отправку миротворческих сил в Йемен.

Ретно Марсуди также выразила готовность Индонезии направить 140 человек в Центрально-Африканскую Республику в 2019 году.

«Я также призываю увеличить число женщин-миротворцев в каждой миссии», — заявила Ретно Марсуди. По словам министра, Индонезия готова направить более 25 женщин-миротворцев в различные страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Индонезия заняла седьмое место среди 124 стран, участвующих в миротворческих миссиях ООН, направив 3 545 своих миротворцев, 94 из которых были женщины, в «горячие точки». К концу 2019 года Индонезия намерена увеличить это число до 4 тыс. миротворцев.

Читайте также: Юсуф Калла: Индонезия готова увеличить число миротворцев в ООН