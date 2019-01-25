Симферополь, 25 января, 2019, 10:05 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Крыма признал 24-летнего активного участника крымской блокады виновным в участии в незаконном вооружённом формировании на территории Украины. Об этом ИА REGNUM 25 января сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю.

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«Ленинский районный суд Республики Крым признал Февзи Саганджи виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы», — сообщили в ведомстве, отметив, что приговор был вынесен ещё 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали крымчанина, который по данным следствия, в январе 2016 года добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым крымско-татарский добровольческий батальон, действовавший в приграничных районах Херсонской области Украины.

«Являясь членом указанного незаконного вооруженного формирования, поддерживая цели его создания — осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона», — отмечали в ФСБ.

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