Москва, 25 января, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения РФ и Роспотребнадзор утвердили план поэтапного перехода на новую вакцину для профилактики гриппа, сообщается 25 января на сайте федерального надзорного ведомства.

(сс) ccipeggy Вакцина

«Разработан и утвержден план поэтапного перехода на использование квадривалентных вакцин для профилактики гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок в период с 2019 по 2021 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что до настоящего времени в России использовались только трехкомпонентные вакцины от гриппа, создание квадривалентных вакцин с использованием передовых технологий является значительным достижением отечественной науки.

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Согласно плану, на первом этапе предусмотрена вакцинация работников в том числе медицинских, транспортных, образовательных организаций, коммунальных служб, а также студентов ВУЗов, беременных, детей и лиц старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, в январе в России отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предельная отметка превышена в 13 регионах. Лаборатории выявляют грипп более чем в половине случаев, при этом чаще всего болеют дети в возрасте 3−6 и 7−14 лет, то есть школьники и воспитанники детских садов. В общей сложности из-за гриппа и ОРВИ закрыты 61 школа и 23 детских сада.

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