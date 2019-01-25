Киев, 25 января, 2019, 10:09 — ИА Регнум. НАТО инвестирует во внешнюю разведку Украины как заинтересованный хозяин, с гордостью заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Егор Божок в интервью, сообщило 24 января издание «Левый берег».

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На вопрос интервьюера о материально-технической помощи НАТО Божок ответил:

«Я назвал бы это не помощью, а инвестицией во внешнюю разведку Украины. А разве нормальный хозяин будет инвестировать в то, что ему неинтересно, не полезно или не нужно? Вот это другой индикатор, который делает меня гордым»

Он также отметил, что страны НАТО активно помогают украинской разведке наращивать свои возможности.

По словам Божка, одной из главных проблем его ведомства являются люди с пророссийскими взглядами:

«Их обвинять очень сложно — нужны доказательства работы на спецслужбы, иначе это воспринимается как высказывание личного мнения, этакая «свобода слова» с их стороны», — отметил глава СВР Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года СБУ начала расследование против заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Сёмочко. У родственников чиновника якобы обнаружили российское гражданство.

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