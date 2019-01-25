В Московском зоопарке появится второй вход
Москва, 25 января, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Московский зоопарк с февраля 2019 года ждут преобразования. Начнется строительство пешеходного моста и дополнительного входа в зоосад со стороны станции метро «Баррикадная», сообщили в Стройкомплексе.
Решение о сооружении нового входа принято в связи с тем, что главный вход в зоопарк на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская перегружен. В выходные и праздничные дни число посетителей превышает 60 тыс. человек в день.
По словам руководитель Департамента строительства столицы Андрея Бочкарева, новый вход в Московский зоопарк будет выполнен в стиле американского авангарда.
На входе построят двухэтажный входной павильон, в котором разместятся магазины, кафе, библиотека и образовательный центр. Вход в зоосад будет со второго этажа.
Новый пешеходный мост высотой 12 метров и длиной 22 метра соединит старую и новую территории зоопарка.
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Как сообщало ИА REGNUM, в наступившем 2019 году первым в Московском зоопарке появился на свет детёныш редкого мексиканского ядозуба.
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