Воронеж, 25 января, 2019, 09:56 — ИА Регнум. Работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении Ленинского проспекта и ул. Остужева в Воронеже начнутся уже в текущем, 2019, году. Соответствующее поручение дал губернатор Воронежской области Александр Гусев 24 января на совещании по подготовке проектно-сметной документации строительства и реконструкции автомобильных дорог в Воронеже. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Совещание в правительстве Воронежской области

На совещании, в частности, отмечалось, что сегодня магистрали города не справляются с пропуском автотранспорта, из-за чего в часы-пик образуются многокилометровые пробки. Выходом должно стать строительство новых дорог и реконструкция существующих.

По итогам совещания губернатор поручил уже в этом году приступить к реконструкции Остужевской развязки, где пересекаются потоки автомобилей, следующих сразу из нескольких районов города. Как отмечалось на совещании, новая развязка позволит разгрузить Железнодорожный район и часть выездов в активно заселяемые пригороды. Итогом реализации проекта должно стать значительное снижение напряженности транспортного движения в этом районе. Также Александр Гусев поручил в 2019 году приступить к реконструкции автодороги от ул. Теплоэнергетиков до съезда с ул. Острогожская к плотине Воронежского водохранилища.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, добавим, что планы по реконструкции развязки на Остужева были анонсированы несколько лет назад, был даже разработан проект, но к строительству так и не приступили. Осенью 2018 года был заключен договор на разработку нового варианта проекта дорожной развязки на улице Остужева за 45,9 млн рублей. Сдать проект подрядчик должен в апреле 2019 года.