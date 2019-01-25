Турин, Италия, 25 января, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус» рассматривает защитника «Зенита» Бранислава Ивановича как одну из кандидатур на замену Мехди Бенатиа. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Кирилл Венедиктов Бранислав Иванович

Отмечается, что «Ювентус» планирует продать Бенатиа. В услугах защитника сборной Марокко заинтересован катарский клуб «Аль-Духайль», который готов заплатить за него €10 млн.

В качестве замены, помимо Ивановича, рассматриваются Мартин Касерес («Лацио»), Мартин Шкртел («Фенербахче») и Бруну Алвеш («Парма»).

В текущем сезоне Иванович сыграл в чемпионате России 17 матчей. «Зенит» после 17 туров идёт на первом месте в турнирной таблице.

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