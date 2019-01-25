Филадельфия, США, 12 марта, 2021, 09:15 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Российский нападающий и капитан Александр Овечкин забросил шайбу, которая стала для него 715-й в карьере в НХЛ. Теперь его отделяют два гола от Фила Эспозито.

Также в составе «Вашингтона» отличились Конор Шири, Джон Карлсон и Ник Дауд, оформивший дубль. Результативными передачами отметились форвард Евгений Кузнецов и вратарь Илья Самсонов.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились нападающие Трэвис Конечны и Скотт Лотон, а также российский защитник Иван Проворов.

В настоящее время «Вашингтон» занимает второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 36 очков. «Филадельфия» идёт на пятом месте с 29 очками.

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