Париж, 25 января, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он «конечно» посетит все регионы во Франции в рамках национальных дебатов, начатых в ответ на кризис, связанный с акциями протестов «желтых жилетов» по всей стране, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отвечая на вопрос журналистов после встречи с местными выборными должностными лицами в Валансе, региона Овернь — Рона — Альпы, глава государства добавил, что вскоре встретится с выборными должностными лицами в Париже.

«После того, как национальные дебаты закончатся, мы примем решение. Я буду учитывать ответы на вопросы, которые я задал, что поддерживать, а что нет и почему», — отметил глава государства, добавив: «Это не просто дебаты, чтобы вас услышать».

Известно, что глава французской партии «Республиканцы» Лоран Вокье, присутствовавший на встрече в Валансе, призвал главу государства провести прямые дебаты с жителями страны, в противном случае «национальная консультация» закончится, по его мнению, провалом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с 653 мэрами небольших коммун региона Нормандия во Франции.

Подробности: Макрон 6,5 часа общался с мэрами французского региона Нормандия — СМИ