Число абонентов сотовой связи в Казахстане за год уменьшилось на 2%
Астана, 25 января, 2019, 08:36 — ИА Регнум. По состоянию на 1 января 2019 года в Казахстане было зарегистрировано 26 млн абонентов сотовой связи, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Об этом 25 января сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.
За год число абонентов, имеющих доступ к интернету, увеличилось на 4,2%, до 14,4 млн человек. Доходы телекоммуникационных компаний составили 728,7 млрд тенге ($1,9 млрд), что на 3,7% больше, чем в 2017 году.
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем услуг мобильной связи в Казахстане в денежном выражении составил 162,8 млрд тенге ($446 млн), что на 0,3% меньше, чем годом ранее.
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