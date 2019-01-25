Луанда, 25 января, 2019, 08:33 — ИА Регнум. В Анголе декриминализировали однополые отношения, сообщает CNN Africa.

California Cow Флаг ЛГБТ

Учреждение по контролю за соблюдением прав человека также сообщило, что правительство Анголы создало новые законы, которые запрещают дискриминацию граждан Анголы по их сексуальной ориентации. Парламент принял закон 23 января.

По новому закону всех, кто отказывается предоставлять людям рабочие места из-за их сексуальной ориентации, теперь будут приговаривать к 2 годам лишения свободы.

Ангола — одна из немногих стран в Африке, которая декриминализировала однополые отношения. В 2015 году законы против людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией были отменены в Мозамбике, Сан-Томе и Кабо-Верде.

В других странах ЛГБТ сообщество все еще сталкивается с притеснениями.