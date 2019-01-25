Пермь, 25 января, 2019, 08:24 — ИА Регнум. В Перми из-за резкого похолодания пришлось вносить коррективы в план мероприятий. Так, морозы сказались на дате проведения фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, который планировали провести 27 января, но отменили, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Цитата из к/ф «Замёрзшие». реж Адам Грин. 2010. США Замерз

В мэрии отметили, что из-за ухудшения погодных условий проведение этап фестиваля перенесли на 3 февраля. Мероприятие пройдет 3 февраля на лыжной базе «Прикамье». В связи с изменением даты проведения фестиваля продлен срок подачи заявок на участие. Теперь они принимаются до 30 января.

Стоит отметить, что с начала 2019 года и до середины января на территории Пермского края температура воздуха ни разу не опускалась ниже — 20°. В ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета сообщили, что за этот период средняя температура составила — 8,9°, что выше нормы на 3,8°.

Изменение атмосферной циркуляции началось 19−20 января. Синоптики прогнозируют сильные морозы. В среднем за период 20−26 января температура воздуха ожидается ниже нормы на 1° по востоку края и на 2−3° по западу. При этом количество осадков ожидается меньше нормы.

В ночь на 24 января в Пермском крае произошло первое с начала зимы серьёзное похолодание под влиянием антициклона, центр которого с Черноземья и Поволжья сместился на Южный Урал. В Перми минимум составил — 26°, на большей части края −24…−28°. В большинстве районов это пока самая холодная ночь за всю зиму.