Додома, 25 января, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Танзания — одна из 22 стран в мире, где отмечается наибольшее количество случаев заболевания лепрой. Об этом, как передает газета Mtanzania, рассказали представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на исследование.

Уильям Блейк. Дьявол, поражающий Иова проказой. 1826

Деус Камара, главный врач по предотвращению лепры и пневмонии в Танзании, сообщил, что в странах, где количество заболеваний больше 1000 в год, может разразиться эпидемия проказы.

Он рассказал, что, по данным ВОЗ, в 2018 году в Танзании было отмечено 1936 случаев заболевания лепрой.

В мире больше всего случаев заболевания лепрой зафиксировано в Индии, Бразилии и Индонезии. В Индии — 126 164 случая в год, в Бразилии — 26 875, в Индонезии — 15 910. По Африке лидерами стали ДР Конго — 3649 заболевших в год, Эфиопия — 3114, Нигерия — 2447.

Танзания уже 60 лет сотрудничает с негосударственной организацией GRLA из Германии для борьбы с лепрой. В этом году организация вместе с правительством Танзании планируют применить иммуномодуляторы в областях Линди и Морогоро, где зафиксировано большее количество заболевших. Танзания станет первой страной в Африке, где будут использованы такие лекарства.