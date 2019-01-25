Москва, 25 января, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Оставшийся в живых штурман одного из истребителей-бомбардировщиков Су-34, столкнувшихся над акваторией Японского моря 18 января, рассказал про обстоятельства произошедшего. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает 25 января ТАСС.

poter.simon Фронтовой бомбардировщик Су-34

По словам штурмана, самолеты производили полет в условиях облачности. Столкновение машин произошло после того, как ведомый истребитель-бомбардировщик резко ускорился и ударил ведущий Су-34.

«Их самолет рванул вперед, машина ушла в кабрирование (задрала нос, — прим. ИА REGNUM ), затем истребитель-бомбардировщик начал заваливаться на правое крыло», — рассказал собеседник агентства.

Также он добавил, что после удара экипаж ведущего Су-34 катапультировался и спасенный впоследствии член экипажа увидел купол парашюта своего командира.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января пара Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО потерпели крушение после касания во время учебно-тренировочного полёта. Из четверых членов экипажей один авиатор был найден живым, еще двое погибли, судьба четвертого пилота остается неизвестной.

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