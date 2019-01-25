Синджар, Ирак, 25 января, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Порядка 30% христианского населения города Синджар покинуло его и переселилось в другие страны, сообщает 25 января Kurdistan.ru.

Sinjar Округ Синджар. Ирак

Причиной бегства стало вторжение в город боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2014 года. Террористы занимались убийством и похищением местного населения.

В Синджаре проживали 52 христианские семьи до вторжения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также здесь жили мусульмане и езиды — религиозное меньшинство, значительно пострадавшее от рук террористов.

Напомним, идеология боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимает крайне непримиримые формы. Все, что не соответствует радикальным представлением террористов, объявляется вне закона и уничтожается.