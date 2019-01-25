Пермь, 25 января, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Власти Пермского края организовали экскурсию для местных СМИ в дворец культуры «Телта», который хотят снести для последующей застройки, сообщает 25 января корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Федотов Дом культуры Тельта

Культурное учреждение пустует многие годы, в 2013 году власти края даже стали поговаривать о его реконструкции, однако так ничего и не произошло. В 2018 году начали упорно тиражироваться слухи о том, что ДК находится в аварийном состоянии и поэтому его надо снести.

Некоторые СМИ Пермского края решили посетить учреждение, дабы воочию убедиться в том, что оно непригодно для использования. Однако к осмотру были допущены не все желающие, в частности, журналисты федеральных агентств Красная Весна и ИА REGNUM в ДК не попали. Их не пустили на том основании, что они не подали заявку.

Как утверждает бывший директор «Телты» Павел Курносов, здание находится в хорошем состоянии и снос его будет не чем иным, как преступлением. Разумеется, здание нуждается в ремонте, так как его долгое время не отапливали и, таким образом, способствовали доведению его до того состояния, в котором оно пребывает сейчас.

Однако снос культурного учреждения потребует значительного финансирования, которое, как отмечает Курносов, в разы, а то и в десятки раз будет превышать стоимость реконструкции.

Летом 2018 года театральные деятели России и края предложили краевым властям передать здание ДК «Телта» в пользование пермскому театру «У Моста», нуждающемуся в новой сцене.

Что ждет культурное учреждение в 2019 году, объявленным годом театра в России: снос или превращение в еще один центр театральной жизни города? Редакция ИА REGNUM будет следить за этим и своевременно информировать читателей.