Луганск, 25 января, 2019, 07:49 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции защитников ЛНР в районе посёлков Голубовский и Калиновка, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 25 января официальный сайт оборонного ведомства.

ИА Красная Весна Воронка от взрыва снаряда. Донецк. ДНР

Украинские силовики выпустили по Голубовскому три гранаты из СПГ и применили крупнокалиберное оружие. Обстрел вёлся со стороны населённого пункта Новотошковское. В сторону Калиновки прилетело пять гранат из СПГ со стороны Луганского.

О потерях и разрушениях пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня. Всего по территории ЛНР было выпущено около десяти различных боеприпасов.

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Напомним, 22 января президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина не будет иметь в своём составе территорий с особым статусом. Таким образом он подчеркнул, что украинская сторона не намерена выполнять Минские соглашения, в которых особый статус Донбасса прописан как необходимое условие урегулирования конфликта.

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