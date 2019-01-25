Киев, 25 января, 2019, 07:30 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил поддержку сторонникам самопровозглашённого «президента» Венесуэлы Хуана Гуайдо, сказано 24 января на официальной странице украинского дипломата в социальной сети Facebook.

Carlos Díaz Венесуэльская оппозиция на митинге

Климкин заявил, что ситуация в Венесуэле напоминает ему «драйв времён майдана»:

«Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает своё право на свободное будущее», — подытожил глава МИД Украины.

В комментариях пользователи соцсети поинтересовались у Климкина, не вызывают ли у него подобные ассоциации протесты «жёлтых жилетов» во Франции, на что министр пока не ответил.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Венесуэле произошла попытка государственного переворота. Оппозиционный политик Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны, несмотря на наличие законно избранного главы государства Николаса Мадуро. Самозванца мгновенно признали США, Канада и ряд других стран.

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