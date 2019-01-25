США выбивают точку опоры России в Венесуэле: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 января, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Rail Baltica — дорога на войну с РФ;
- СМИ заявляют, что режим Мадуро ещё никогда не был так одинок;
- Кедми заявил, что США переигрывают Россию;
- ПАСЕ приняла резолюцию по провокации Киева в Керченском проливе;
- Александр Беглов оставил пока открытым вопрос об участии в выборах губернатора.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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