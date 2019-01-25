Пекин, 25 января, 2019, 06:25 — ИА Регнум. Всесторонний план выработки механизма долгосрочного сохранения Великой Китайской стены был выработан Государственной администрацией защиты культурного наследия Китая, передает 24 января агентство Синьхуа.

Jakub Hałun Великая Китайская стена

План был опубликован министерством культуры и туризма КНР вместе с администрацией. В рамках плана роль государства в деле защиты Великой Китайской стены должна быть усилена.

«Частные лица и соответствующие общественные организации получат поддержку в оказании некоммерческих услуг для Великой Китайской стены», — заявил глава администрации Лю Юйчжу.

По его словам, секции стены, построенные в период правления династий Цинь (221—206 до н.э.), Хань (202 до н.э. — 220 н.э.) и Мин (1368—1644 н.э.) являются ключевыми в программе защиты.

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Отметим, что Великая Китайская стена состоит из множества соединенных друг с другом участков, которые были построены в период между седьмым веком до нашей эры и эпохой правления упомянутой выше династии Мин. Стена была внесена в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в 1987 году.