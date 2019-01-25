Вашингтон, 25 января, 2019, 05:56 — ИА Регнум. Часть американских дипломатов решено отозвать из Венесуэлы, передает NBC.

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Отзыв дипломатов анонсировал госдеп, и касается он тех лиц, что не задействованы в выполнении чрезвычайных полномочий. Госдеп призвал американцев по возможности не находиться на территории Боливарианской Республики и улететь, «пока доступны коммерческие рейсы».

Напомним, Каракас закрыл свои дипломатические представительства в США после спровоцированного Вашингтоном политического обострения: власти Соединенных Штатов открыто выразили поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, объявившему себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обязал американских дипломатов покинуть страну в течение трех дней. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран, в том числе Россия, поддержали Мадуро и осудили вмешательство в дела Венесуэлы извне.

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